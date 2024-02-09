Следком организовал доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы

Следователи ГСУ СК России по Москве организовали доследственную проверку по факту возгорания кровли по всей площади двух жилых домов на севере Москвы, сообщили в пресс-службе.

— По данному факту Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Их работу координирует первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.

— В настоящее время проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара, планируется назначение ряда экспертиз, — добавили в пресс-службе.

В ночь с 8 на 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 кв. м, но позднее она выросла до 4 тыс. кв. м. К 03.20 мск открытое горение было уже ликвидировано, к 5 утра пожар полностью потушили. Эвакуировали 400 человек, обошлось без пострадавших.



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Илина Хакимова