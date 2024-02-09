Екатерина Мизулина посетит Казань, где встретится со студентами и школьниками

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетит Казань, где встретится со студентами. Об этом она сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Так, сегодня, 9 февраля Екатерина Мизулина в большом зале КСК КФУ «УНИКС» встретится со студентами, а 10 февраля со школьниками в полилингвальном комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

В пресс-службе казанского университета рассказали, что в ходе встречи с Мизулиной планируется обсуждение актуальных вопросов, связанных с безопасным интернетом и его влиянии на общественность России.

Встреча со студентами пройдет в формате открытого диалога.

Помимо анонсов встреч, Екатерина Мизулина поинтересовалась, как обстоят дела с концертами в столице Татарстана, и попросила совета о том, куда можно сходить.

Последний раз глава «Лиги безопасного интернета» была в Казани 31 октября. Она встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском кремле.

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Илина Хакимова