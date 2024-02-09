Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало свыше 60 млн просмотров

За несколько часов число просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х набрало 60,5 млн просмотров. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 9.50.

Количество репостов превысило 157 тысяч. Интервью собрало больше полумиллиона отметок «Нравится».

На YouTube-канале американского ведущего видео за 7 часов посмотрели 2,4 млн человек.

Интервью президента России Такеру Карлсону продлилось 2 часа и 7 минут. Кремль опубликовал полную версию интервью на своем сайте.

Во время беседы стороны затронули тему Украины, диверсию на «Северных потоках», отношения с Западом, роли БРИКС в мировой экономики и так далее.

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Айрат Назипов