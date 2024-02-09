Джо Байден: «Я снова поставил эту страну на ноги»

Президент США Джо Байден высказался насчет части отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов, в которой говорится, что американский лидер — «пожилой мужчина с проблемами с памятью».

— Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги, — сказал Байден в неанонсированном обращении к нации (цитата по «РИА Новости»).

Президент США утвреждал, что с его памятью «все хорошо». И, подтверждая свою позицию, призвал «посмотреть, что он сделал за президентство». Также Байден ответил на некоторые вопросы журналистов, в том числе о состоянии своего здоровья.

— Моя память в порядке, — несколько раз подчеркнул Байден.

Однако глава американский президент назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на состоянии своей памяти.

Выступление Байдена произошло на фоне опубликованного в США отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно документом, американский лидер якобы не мог вспомнить некоторые важные даты и путался в деталях, поэтому хранил бумаги «по невинной ошибке». Спецпрокурор вынес вердикт о том, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов все же в этом контексте заводить не надо.



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Илина Хакимова