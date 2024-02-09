В Академии наук Татарстана представили новых вице-президентов

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Руководитель Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов представил новых вице-президентов на торжественном собрании в честь Дня российской науки. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Так, вице-президентом АН Татарстана по социально-гуманитарному направлению является Айнур Тимерханов, по естественно-научному — Лейсан Абзалилова. Кроме того, с 1 марта пост вице-президента по стратегии, экономике и социологии займет Марат Сафиуллин.

Заместителем президента по аналитике, международной и конгрессно-выставочной деятельности, СМИ стал Рустем Камалов, по административно-хозяйственному обеспечению — Дамир Гильмутдинов.

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Айрат Назипов