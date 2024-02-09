18 млрд рублей из бюджетов регионов Поволжья направлено на поддержку участников СВО

В прошлом году регионы значительно нарастили количество мер соцподдержки и расширили категории тех, кто имеет право на их получение, сообщил сегодня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на заседании Ассоциации законодателей Поволжья. В нем принял участие спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Из бюджетов регионов ПФО направлено 18 млрд рублей на поддержку участников СВО.

В Татарстане в дополнение к федеральным мерам участники СВО и члены их семей освобождены от платы за посещение пришкольного лагеря, имеют первоочередное право выкупа путевок в детские оздоровительные лагеря, бесплатного проезда на общественном транспорте на муниципальных и междугородних маршрутах. Кроме того, в республике принят закон, освобождающий военнослужащих — участников СВО от транспортного налога и налога на имущество. Защитникам приграничных территорий страны, мобилизованным, добровольцам, а также членам их семей предоставляется право на получение бесплатной юридической помощи. Для участников СВО, имеющих трех и более детей, упрощена процедура предоставления земельного участка.



Луиза Игнатьева