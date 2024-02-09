Новым директором завода двигателей КАМАЗа стал Олег Косарев

Директором завода двигателей ПАО «КАМАЗ» назначен Олег Косарев. До этого он занимал должность исполнительного директора АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

На посту он сменил Сергея Снарского, который занимал эту должность с 2014 года.

Олег Косарев родился в Набережных Челнах, окончил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум и Камский государственный политехнический институт.



Карьеру Косарев начал в 2000 году в Центре главного механика ОАО «КАМАЗ». Работал слесарем механосборочных работ, бригадиром-мастером. Позже был переведен на должности слесаря и мастера в ОАО «КАМАЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ». С 2006 по 2007 год занимал должности начальника смены и заместителя начальника цеха по технической части в подразделении «МОТОР» ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ».

В течение последующего десятилетия работал в ЗАО «КАММИНЗ КАМА». Занимал должности инженера-механика, руководителя проекта «Линия блока», начальника отдела «Технологическое сопровождение производства», директора по закупкам и логистике.

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Маргарита Головатенко