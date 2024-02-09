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Новым директором завода двигателей КАМАЗа стал Олег Косарев

17:10, 09.02.2024

Директором завода двигателей ПАО «КАМАЗ» назначен Олег Косарев. До этого он занимал должность исполнительного директора АО «КАМА ДИЗЕЛЬ».

На посту он сменил Сергея Снарского, который занимал эту должность с 2014 года.

Олег Косарев родился в Набережных Челнах, окончил Бугурусланский сельскохозяйственный техникум и Камский государственный политехнический институт.

Карьеру Косарев начал в 2000 году в Центре главного механика ОАО «КАМАЗ». Работал слесарем механосборочных работ, бригадиром-мастером. Позже был переведен на должности слесаря и мастера в ОАО «КАМАЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ». С 2006 по 2007 год занимал должности начальника смены и заместителя начальника цеха по технической части в подразделении «МОТОР» ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ».

В течение последующего десятилетия работал в ЗАО «КАММИНЗ КАМА». Занимал должности инженера-механика, руководителя проекта «Линия блока», начальника отдела «Технологическое сопровождение производства», директора по закупкам и логистике.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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