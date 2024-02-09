Техническая готовность дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска составляет 45%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Техническая готовность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане составляет 45%. Об этом заявил руководитель Росавтодор Роман Новиков на встрече с раисом республики Рустамом Миннихановым.

— Протяженность опорной сети региона составила более 2,6 тыс. км, из которых в нормативе почти 70% трасс федерального значения и более 80% ‒ регионального. Со своей стороны, мы продолжим работу по модернизации федеральных дорог Татарстана. Безусловно, приоритетный объект ‒ обход Нижнекамска и Набережных Челнов, его техническая готовность составляет 45%, — сказал он на встрече.

Скоростной маршрут на участке трассы М-7 «Волга» перед Нижнекамском пойдет по новому направлению — обходу Нижнекамска и Набережных Челнов, который представляет собой четырехполосную дорогу протяженностью 81 км. На обходе появятся пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

В свою очередь, Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане на дорожное строительство направили порядка 250 млрд рублей. По его словам, дороги являются важнейшей отраслью для экономики.

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Айрат Назипов