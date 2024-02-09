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В Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов по итогам 2023 года

11:56, 09.02.2024
В Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов по итогам 2023 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 2023 года в Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов. Цифры озвучили в Управлении ФНС по республике.

Основную прибыль принес налог на добычу полезных ископаемых — 605,85 млрд рублей. В аутсайдерах — налог на имущество физлиц. Он принес бюджету 2,73 млрд рублей.

По другим налогам показатели следующие:

  • НДС — 298,04 млрд;
  • налог на прибыль — 221,72 млрд;
  • НДФЛ — 144,05 млрд;
  • налог на имущество организаций — 38,15 млрд;
  • налоги со специальным налоговым режимом — 23,96 млрд;
  • земельный налог — 8,16 млрд;
  • транспортный налог — 6,69 млрд.

В 2022 году в Татарстане собрали налогов на общую сумму 1,465 трлн рублей. В Казани за этот же период во все уровни бюджета собрали 272,3 млрд рублей налогов.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы Татарстан
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