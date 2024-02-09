В Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов по итогам 2023 года
По итогам 2023 года в Татарстане собрали 1,3 трлн рублей налогов. Цифры озвучили в Управлении ФНС по республике.
Основную прибыль принес налог на добычу полезных ископаемых — 605,85 млрд рублей. В аутсайдерах — налог на имущество физлиц. Он принес бюджету 2,73 млрд рублей.
По другим налогам показатели следующие:
- НДС — 298,04 млрд;
- налог на прибыль — 221,72 млрд;
- НДФЛ — 144,05 млрд;
- налог на имущество организаций — 38,15 млрд;
- налоги со специальным налоговым режимом — 23,96 млрд;
- земельный налог — 8,16 млрд;
- транспортный налог — 6,69 млрд.
В 2022 году в Татарстане собрали налогов на общую сумму 1,465 трлн рублей. В Казани за этот же период во все уровни бюджета собрали 272,3 млрд рублей налогов.
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