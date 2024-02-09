Из горящего дома в Москве эвакуировали около 400 человек — к тушению пожара привлекли два вертолета

В ночь с 8 на 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, сообщает МЧС столицы. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти, а площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров.

Как сообщается, к тушению привлекают вертолеты. Идет эвакуация жильцов дома. Данных о погибших и пострадавших нет. Огонь продолжает распространяться по кровле здания.

По информации ТАСС, горящий дом расположен по адресу: ул. Черняховского, 2. Издание Readovka со ссылкой на очевидцев передает, что около 01.20 мск началось обрушение кровли здания, а огонь перекинулся на другой дом.

Столичный департамент транспорта сообщает, что из-за пожара перекрыто движение по улице Черняховского. По неподтвержденным данным, к моменту начала обрушения кровли в доме находятся люди, которые просят о помощи.

В МЧС сообщили, что для тушения пожара привлекли 130 человек и 41 единицу техники, в том числе два вертолета Ка-32. Из горящего дома эвакуировано около 400 человек, сообщают оперативные службы. По сообщениям СМИ, к месту ЧП должен прибыть автобус для обогрева жильцов.

В районе 01.45 мск RT со ссылкой на очевидцев сообщил, что огонь перекинулся на четыре соседних дома. По другой информации, огонь распространился на крыши трех стоящих рядом домов. Пожар также угрожает расположенному рядом торговому центру.

— Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

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Артем Гафаров