Итоги дня: осенний призыв по старым правилам, закрытие Kazan Digital Week, ракетный удар по Севастополю
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 сентября:
- В столице Татарстана прошла церемония закрытия Международного форума Kazan Digital Week — 2023. За время его проведения состоялось 34 круглых стола, подписали 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях. Форум пройдет и в следующем году.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Они обсудили ситуацию, связанную с развитием отношений государства с ближайшими соседями, партнерами. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.
- Повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. С 1 января МРОТ превысит 19,2 тысячи рублей.
- Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в следующем году, 33,5 трлн рублей — в 2025-м и 34,1 трлн рублей — в 2026-м. Расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани обсудил с вице-премьером России Викторией Абрамченко исполнение национального проекта «Экология». Зампред правительства страны, заявила что по реализации республика лидирует в ПФО.
- В России осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по старым правилам, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Основным документом для явки в военкомат пока остается повестка в письменной, а не в электронной форме.
- В Татарстане весной 2024 года на выборах президента России 214 тысяч человек будут голосовать впервые в жизни, сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. В сентябре этого года на муниципальных выборах из 1 410 впервые голосующих на избирательные участки пришли 1 289 человек, или 91,4%.
- Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля посвященную вхождению ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области в состав федерации 30 сентября 2022 года. Она выполнена из серебра 925 пробы. Тираж составил 3 тысячи единиц.
- На рассмотрение Госдумы внесен пакет законопроектов, закрепляющих право Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Они, согласно задумке авторов, «ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны».
- Российские банки просят дать им право повышать ставку по льготной ипотеке, которая выдается под 2—8%, до рыночной — в среднем 14—15%. Как считают в Ассоциации банков России, такое решение позволит сохранить финансовую устойчивость кредитных организаций.
- Постоянным представителем Татарстана в Башкортостане на новый срок назначен Юсуп Якубов, занимающий этот пост с 2020 года. Он будет работать в этой должности еще три года.
- В Казани программа капремонта многоквартирных домов на 2023 год выполнена на 96%. Работы завершены уже на 162 объектах. Всего в этом году капремонт затронет 208 казанских домов.
- Власти Альметьевского района Татарстана планируют заключить договор с медицинский центром детоксикации «Визит» на оказание услуг по вопросам похорон. В августе этого года республиканское УФАС обвинило исполком муниципалитета в заключении незаконных договоров с этой компанией.
- Метеор «Владимир Нефедов», принадлежащий «Татфлоту», не смог довезти людей из Казани до Свияжска из-за отказавшего двигателя. Пассажиров пересадили на другой корабль.
- До конца августа 2024 года на территории казанской Деревни Универсиады появится фиджитал-центр. Стоимость контракта на его создание оценили в 95 млн рублей. Источник финансирования работ — федеральный и республиканский бюджеты.
- На первый этап ремонта моста «Миллениум» в Казани — участок движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского — выделили 740,3 млн рублей. Работы профинансировали из бюджета Татарстана.
- Бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС — Astra Linux. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, уже «есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации».
- В Минэкономразвития России прогнозируют, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля. Там добавили, что в ближайшие три года новое равновесие российской национальной валюты будет формироваться на уровне 90—92 рубля за доллар.
- Умер технический директор хоккейного «Ак Барса», заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Игорь Смирнов. Он проработал в казанском клубе 43 года.
Ключевые события 576-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что Украина нанесла ракетный удар по Севастополю. При отражения атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, а один военнослужащий пропал без вести.
- Российские дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
- На Донецком направлении отражены четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка. На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ около Григоровки и Серебрянского лесничества.
- На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении за сутки потери Украины составили до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей и гаубица Д-30.
- На Южно-Донецком направлении наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н.п. Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое (ДНР) и Приютное Запорожской области. На Купянском направлении украинским силам нанесено огневое поражение около н.п. Артемовка (ЛНР), Синьковка, Берестовое и Ивановка в Харьковской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.
- У Новопетровки в Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16. Кроме того, уничтожено 15 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортТехнологииЭкономикаБанкиБюджет
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