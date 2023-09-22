В Госдуму внесли пакет законопроектов о добровольческих формированиях Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале.



По его словам, согласно законопроектам, добровольческие части Росгвардии «ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны»:

— Добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны, — подчеркнул Хинштейн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне группа российских депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Хинштейн уточнял, что предложения «не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК «Вагнер». Он добавил, что эти слухи не соответствуют действительности.

Согласно одному из законопроектов, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента России. Их смогут привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и так далее. В этом случае на добровольцев Росгвардии распространятся все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны страны.

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Маргарита Головатенко