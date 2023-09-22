ЦБ выпустил памятную монету, посвященную вхождению новых регионов в состав России

Банк России выпустил памятную монету, посвященную вхождению новых регионов в состав государства — «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» из серии «Исторические события». Ее номинал — 3 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.



Монета выполнена из серебра 925 пробы. Тираж составил 3 тысячи единиц.

На оборотной стороне монеты — стилизованное изображение Конституции России, раскрытой на статье 65. На фоне изображены центральная часть Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, герба России и флаги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Изображения Конституции и зала выполнены в технике лазерного матирования, герба и текста Конституции — в рельефе, флагов — в цвете. По окружности имеются рельефная надпись: вверху — «Вхождение в состав Российской Федерации», внизу — «30 сентября 2022 г.».

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили президент страны Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

В сентябре этого года Госдума приняла закон об установлении 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Соответствующий документ внес на рассмотрение президент страны Владимир Путин 12 сентября.



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Маргарита Головатенко