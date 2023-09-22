Новости происшествий

15:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

13:36, 22.09.2023
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

По штабу флота в Севастополе нанесли ракетный удар. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Осколок от ракеты упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.

— Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112, — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Напомним, в начале августа в районе Севастополя система РЭБ заглушила беспилотник. Из-за падения БПЛА произошло возгорание травы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также