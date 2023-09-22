По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
По штабу флота в Севастополе нанесли ракетный удар. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Осколок от ракеты упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.
— Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112, — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Напомним, в начале августа в районе Севастополя система РЭБ заглушила беспилотник. Из-за падения БПЛА произошло возгорание травы.
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