Власти Альметьевска собираются выбрать похоронное бюро, за связь с которым их обвиняли в сговоре

В антимонопольной службе пока не будут проводить проверки по этому факту

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Власти Альметьевского района планируют заключить договор с муниципальным автономным учреждением «Медицинский центр детоксикации «Визит» на оказание услуг по вопросам похорон. В августе этого года районная администрация и медцентр привлекли внимание республиканского Управления Федеральной антимонопольной службы. УФАС обвинило исполком Альметьевского района в заключении незаконных договоров с этой компанией. Что представляет собой «Визит» и какие санкции грозят чиновникам за нарушение антимонопольного законодательства — читайте в материале издания.

Ритуальная компания займется погребением во всем районе

Согласно проекту исполкома Альметьевского района, Медицинский центр детоксикации «Визит», помимо эвакуации тел с мест смерти, в очередной раз будет оказывать гарантированный перечень услуг по погребению умерших граждан на общественных кладбищах на территории Альметьевского района.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Также «Визит» будет оказывать следующие услуги:

Оформление документов, необходимых для погребения;

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище;

Погребение.

Стоимость услуг на все эти процедуры будут определять местные власти по согласованию с отделениями Фонда пенсионного и социального страхования России и Татарстана, а также с республиканским Госкомитетом по тарифам. Там же говорится, что в случае, если у умершего нет супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, «Визит» будет хоронить в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством России.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Помимо этого, «Визиту» будет запрещено препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем придания умершего земле) лицам, осуществляющим волеизъявление умершего, а также действующим от имени и по поручению супруга умершего, близких родственников, иных родственников, законных представителей; навязывать ритуальные услуги, в том числе на платной основе, и услуги, входящие в гарантированный погребальный перечень.

Что известно о «Визите»?

Согласно открытым данным, Медицинский центр детоксикации «Визит» располагается в Альметьевске. Работает компания в области здравоохранения. Директором «Визита» числится Светлана Харисова. Ритуальная организация активно участвует в госконтрактах в качестве заказчика, а вот как поставщик компания принимала участие в тендерах лишь дважды. В 2017 году они оказывали услуги исполкому Альметьевского района по предрейсовому медицинскому осмотру водителей. А с 2014 года предоставляют услуги по охране здоровья человека районному МВД. За это получают 200 тысяч рублей.

Участвовала компания и в судебных разбирательствах. В 2018 году к ним пришел Росздравнадзор по Татарстану. С помощью Арбитражного суда он решил привлечь «Визит» к административной ответственности по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Как говорится в материалах дела, исполком Альметьевского района передал на баланс ритуальной организации электрокардиограф «ЭК-1-Т-07». Оказалось, что договора на его техническое обслуживание у компании нет. Кроме того, она им вообще не пользовалась, так как отсутствуют специалисты для выполнения данных исследований, да еще и нет разрешения на эту деятельность.

В деле также фигурируют и те самые услуги по медицинскому освидетельствованию водителей для Альметьевского исполкома. Выяснилось, что «Визит» вел журнал освидетельствований не по установленной форме, там отсутствуют: время проведения медицинского осмотра, визуальный осмотр, данные о количественном определении алкоголя в выдыхаемом воздухе. В графу «Заключение о результатах медицинского осмотра» не вносятся данные о наличии/отсутствии признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. В графе с подписью медработника вместо подписи фельдшера ставится печать с его фамилией без подписи. Ко всему прочему, у нанятого на работу фельдшера истекли сроки действия сертификатов по специальности «сестринское и акушерское дело».

Вдобавок медработники хранили в специальном шкафу совместно с лекарственными препаратами 70%-ный этиловый спирт, что не соответствует рекомендациям Минздрава. Несмотря на эти нарушения, «Визит» отделался лишь назначением административного наказания в виде предупреждения.

Что хотело УФАС от «Визита» и альметьевских властей?

В республиканском Управлении Федеральной антимонопольной службы «Реальному времени» рассказали, что в настоящее время проверок по поводу новой совместной работы альметьевских властей и «Визита» у них не запланировано.

Что же касается предыдущего дела, по незаконным договорам между сторонами, то решением татарстанского УФАС исполнительный комитет Альметьевского района признан нарушившим часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции в части предоставления МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит» необоснованного преимущества в оказании услуг по транспортировке тел умерших (погибших) граждан с места их обнаружения в Альметьевском районе на территории района, что привело к ограничению конкуренции.

realnoevremya.ru (архив)

— Основанием для возбуждения указанного дела послужил тот факт, что компании «Визит» было предоставлено преимущество на оказание услуги по эвакуации тел умерших (погибших) граждан с места их обнаружения в Альметьевском районе. В то же время данный рынок является конкурентным, а значит, доступным для других заинтересованных компаний, — сообщили в антимонопольном ведомстве.

В УФАС подчеркнули, что в соответствии с законодательством такая услуга, как транспортировка тел умерших (погибших) граждан с места их обнаружения в Альметьевском районе, должна быть выведена на торги. В управлении добавили, что было установлено, что услугу по транспортировке тел умерших (погибших) людей с места их обнаружения на территории Альметьевского района Медицинский центр детоксикации «Визит» оказывал в рамках муниципального задания. Региональный перечень (классификатор) не предусматривает оказание такой услуги, как транспортировка тел умерших, в рамках государственного (муниципального) задания. Соответственно, органы местного самоуправления не имеют правовых оснований для утверждения муниципального задания на выполнение услуг по перевозке тел умерших, поскольку муниципальные задания утверждаются органом местного самоуправления на выполнение только тех услуг (работ), которые предусмотрены региональным перечнем (классификатором).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Таким образом, у исполнительного комитета Альметьевского района отсутствовали правовые основания для включения в перечень муниципальных заданий, которые МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит» должно будет выполнять в 2023, 2024 и 2025 годах, такой услуги, как перевозка тел умерших (погибших). Услуга по транспортировке тел умерших (погибших) граждан с места их обнаружения по своему характеру относится к муниципальным нуждам. Обеспечение данной муниципальной нужды должно быть осуществлено только в порядке, установленном законом о контрактной системе (посредством проведения конкурентных процедур), — сообщили в УФАС.

По поводу же будущего договора между исполкомом и «Визитом» антимонопольщики говорят, что отменяют ранее принятое постановление и включают лишь гарантированный перечень услуг, в который, напомним, не входит перевозка тел умерших. Компания «Визит» определена как специализированная организация по предоставлению гарантированного по закону перечня услуг в сфере ритуальных услуг.

В заключение УФАС сказало, что срок для исполнения предписания на текущий момент не истек. В случае если оно не будет исполнено, органу власти грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

«Реальное время» направило запрос в исполком Альметьевского района, по получении ответ будет опубликован.

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