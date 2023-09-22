На ремонт казанского «Миллениума» выделили 740 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

На первый этап ремонта моста «Миллениум» в Казани — участок движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского — выделили 740,3 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансировали работы из бюджета Татарстана.

Физический объем работ на объекте оценивается в 840,965 погонного метра. Срок их завершения был установлен на 20 октября 2024 года.

Для ремонта моста проектом предусмотрели использование как местных, так и привозных строительных материалов. Проведение работ в документации разделили на два этапа: «На первом закрывают и огораживают одну половину моста и ведут ремонтные работы на нем. После ремонта одной половины закрывают вторую и ремонтные работы ведут на ней».



— Полностью разбирают старое мостовое полотно и устраивают новое. Меняют барьерное ограждение, — указано в технической документации.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, закрытие половины «Миллениума» на ремонт в начале июня анонсировал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Он заявил, что недоступно будет направление движения от Амирхана в сторону улицы Вишневского.

— Мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации ранее в рамках ремонта производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста, — рассказывал Игорь Куляжев.



realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

«Миллениум» закрыли на ремонт перед Днем России. Движение машин и общественного транспорта осуществлялось по другой стороне моста — по две полосы в каждую сторону по встречным направлениям



Сроки завершения ремонта власти изначально не озвучивали, но обещали, что они будут «максимально сжаты». В итоге обновленную часть моста открыли в День республики и города, 30 августа.

Неотремонтированной остается вторая часть «Миллениума». Вопрос по работам на ней будет решаться в следующем году:



— Ремонт по другой части моста запланирован на последующие годы. На следующий год будет рассматриваться вопрос о выделении денежных средств, — сказал заместитель председателя Комитета по транспорту города Марат Шарипов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также власти покрасили только одну часть буквы «М» над мостом — над отремонтированной его частью. Из-за покраски горожане массово жаловались на порчу автомобилей, стоявших под объектом. В итоге властям пришлось полностью перекрыть участок от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до «Миллениума». Вторую половину буквы «М» обещают покрасить в следующем году «при выделении соответствующего финансирования».



Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по мосту проезжают более 50 тысяч машин.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина