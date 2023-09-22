Юсупа Якубова вновь назначили постоянным представителем Татарстана в Башкортостане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Постоянным представителем Татарстана в Башкортостане вновь стал Юсуп Якубов. Указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.

Юсуп Якубов будет работать в должности постоянного представителя Татарстана в Башкортостане еще три года. Он занимает этот пост с 2020 года.

Напомним, Юсуп Якубов родился 14 апреля 1960 года в Ульяновской области. С 2010 по 2020 год он занимал пост ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Юсуп Якубов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Петра Лесгафта, а также медалью Татарстана «За доблестный труд».

Постоянное представительство Татарстана в Башкортостане, которое возглавляет Юсуп Якубов, учреждено указом Рустама Минниханова от 5 марта 2011 года. В его задачи входит содействие установлению, развитию и расширению торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей и контактов между двумя соседними республиками.



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Татьяна Демина