Российские силы ПВО сбили украинские дроны близи побережья Крыма и в Туапсинском районе
Украина снова пыталась атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, — сказано в сообщении.
Вчера Вооруженные силы Украины пытались совершить массовую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в четырех регионах страны. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному.
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