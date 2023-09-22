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Российские силы ПВО сбили украинские дроны близи побережья Крыма и в Туапсинском районе

07:23, 22.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские силы ПВО сбили украинские дроны близи побережья Крыма и в Туапсинском районе
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Украина снова пыталась атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа вблизи побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, — сказано в сообщении.

Вчера Вооруженные силы Украины пытались совершить массовую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в четырех регионах страны. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному.

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Илина Хакимова
Происшествия

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