Метеор из Казани до Свияжска задержали из-за отказавшего двигателя

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пассажиром судна

Метеор «Владимир Нефедов», принадлежащий судоходной компании «Татфлот», не смог довезти пассажиров до пункта назначения. Судно вышло из Казанского речного порта, но из-за отказавшего двигателя было вынуждено вернуться обратно. Людей, которые должны были отправиться в Свияжск, пересадили на другой корабль. Хоть и с задержкой почти в 40 минут, но им все же удалось добраться до острова, рассказал «Реальному времени» очевидец событий.

«Один из двигателей не смог разогнаться»

Как рассказал один из пассажиров, метеор вышел из столицы Татарстана в 13.30. Согласно маршрутной квитанции, он должен был прибыть в Свияжский порт к 14.10. Однако через несколько минут после выхода судно развернулось и направилось обратно. По словам капитана, причиной такому маневру стал отказ в работе одного из двигателей.

— Когда мы выехали, один из двигатель не смог разогнаться, — сказал он, подчеркнув, что в связи с этим было принято решение вернуться к причалу и пересадить пассажиров на другой метеор.

предоставлено realnoevremya.ru пассажиром судна

На борту «Владимира Нефедова», как уточняют очевидцы, находилось от 50 до 60 пассажиров. Визуально поломка не была заметна, но все эти люди «вышли и спокойно пересели» на другой корабль — «Геннадий Куклев». Капитан второго судна заявил, что метеор из Свияжска также будет задержан, чтобы все, кто купил билеты, смогли успеть погулять. По его словам, задержка должна была составить примерно 40 минут.

По итогу «Геннадий Куклев» прибыл на остров с опозданием в 36 минут. Таким образом, обратное отправление назначено на 17.40 вместо 17.00.

предоставлено realnoevremya.ru пассажиром судна

В речном порту Казани не смогли оперативно прокомментировать данный инцидент.

В прошлом году пассажиров теплохода «Татфлота» сняли с рейса прямо посреди Волги

Напомним, в августе прошлого года пассажиров, отправившихся рейсом из Казанского речного порта на теплоходе «ОМ» судоходной компании «Татфлот» в Кзыл-Байрак, не довезли до места назначения. Во время путешествия гражданам сообщили, что поездка прекращается из-за штормового предупреждения. Оно, к слову, было объявлено еще утром, до того, как судно в 14 часов отправилось в свое путешествие.

Десять находившихся на борту пассажиров высадили в селе Ташевка. Изначально команда судна заявила, что обратно оно не поплывет. Члены экипажа ушли от пристани, сказав брошенным людям, что рейс стоит ждать не раньше следующего дня. Билетный контролер и вовсе посоветовала вызвать такси. «Я не знаю, что вам делать», — заявила она людям, купившим билеты на внезапно прерванный рейс.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Тогда в Казанском порту «Реальному времени» подтвердили, что поездки приостановили из-за штормового предупреждения, и это касается всех кораблей. Их возобновление, как утверждали работники речного вокзала, зависело от метеоусловий.

Однако через какое-то время судно все же отправилось дальше по маршруту, в село Шеланга, следом за которым следует конечная точка — Кзыл-Байрак. Часть пассажиров решила остаться на берегу Ташевки, а на обратном пути корабль должен был их забрать.



realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин