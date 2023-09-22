Состоялась церемония закрытия Международного форума Kazan Digital Week — 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани состоялась церемония закрытия Международного форума Kazan Digital Week — 2023. В мероприятии приняли участие министр цифрового развития России Максут Шадаев, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Академии наук Татарстана, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и другие, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



На форуме провели 107 секций и мастер-классов, были организованы 34 круглых стола, перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров. Подписаны 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях. Прошла масштабная выставка, на которой представили 133 ведущие российские корпорации и компании. Общая площадь экспозиции в МВЦ «Казань Экспо» составила более 4 тысяч кв. метров.

Алексей Песошин отметил, что на Kazan Digital Week рассматривались вопросы превращения высоких технологий в отраслевые цифровые решения, общественно значимые мобильные сервисы, профориентационные, образовательные и коммерческие ресурсы. Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков. По итогам форума будет составлен сборник, в который войдут более 200 статей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана отметил, что Казань будет рада вновь приветствовать всех на следующем форуме — в сентябре 2024 года.

Форум проходил в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

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Маргарита Головатенко