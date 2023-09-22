Правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.



— Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме, — указал он.

По его словам, в стране есть регионы с созданной инфраструктурой для информационных повесток, и они готовы для запуска такого реестра. Запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов невозможно, но необходимо тестировать такую возможность.

Картаполов добавил, что в этом году повышается штраф за неявку в военкомат без уважительной причины — до 30 тысяч рублей, тогда как сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей. Нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава комитета Госдумы по обороне сообщил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года, а «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года в Госдуму внесли в марте 2023 года. Поправка о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет поддержана комитетом в июле. Закон подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа.



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Маргарита Головатенко