Михаил Мишустин: повышение МРОТ поднимет зарплаты более 4,5 млн россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что увеличение МРОТ позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян. Такую статистику он озвучил на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024-2026 годов.

— Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек, — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В июне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в России на 18,5% даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней. По ее словам, повышение МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян.

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Айрат Назипов