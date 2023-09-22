Глава Минэкономразвития России спрогнозировал курс доллара к концу года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минэкономразвития России прогнозируют, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля. Такими выводами поделился глава ведомства Максим Решетников.

Он считает, что в ближайшие три года новое равновесие российской национальной валюты будет формироваться на уровне 90—92 рубля за доллар.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

На Восточном экономическом форуме помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте. Он заявил, что курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.



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Айрат Назипов