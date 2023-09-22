В Казани программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 96%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 год выполнена на 96%. Работы на сегодняшний день завершены на 162 объектах, сообщили в мэрии города.

Среди отремонтированных в столице Татарстана зданий — многоквартирный дом №45 по ул. Галиаскара Камала, в котором проживают 175 человек. Его построили в 1966 году. Капремонт в нем не проводился более 50 лет.

В доме №45 по ул. Галиаскара Камала рабочие обновили фасад, крышу и подъезды, заменили электрику. Работы также затронули систему отопления, водоснабжения и водоотведения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общей сложности в этом году капитальный ремонт в Казани затронет 208 домов. В 54 из них заменят 158 лифтов, в 80 зданиях обновят кровлю, в 47 — фасады. На 66 объектах рабочие отремонтируют сети отопления, в двух зданиях заменят систему противопожарной защиты.



В целом в Татарстане, по данным Минстроя республики на первую декаду сентября, программа капитального ремонта выполнена на 98%. Полностью работы завершены более чем на 500 объектах.



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Татьяна Демина