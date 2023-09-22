Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие отношений России с ее ближайшими соседями

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин 22 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. На нем обсудили ситуацию, связанную с развитием отношений государства с ближайшими соседями, партнерами.

— Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

С докладом на оперативном совещании Совбеза России выступили несколько человек. Среди них и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Его речь Кремль не приводит.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции).

В середине сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности России Владимир Путин обсудил вопросы, касающиеся развития отношений страны с ближайшими соседями и союзниками. Также поднималась тема обеспечения интересов государства в отношениях с дальним зарубежьем.



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Татьяна Демина