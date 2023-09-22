Новости экономики

19:46 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Кабмин России одобрил проект бюджета на три года

18:50, 22.09.2023
Кабмин России одобрил проект бюджета на три года
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Информация опубликована в соцсетях Кабмина.

— Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства, гласит сообщение.

Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. А расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, федеральный бюджет России на 2024—2026 годы будет дефицитным. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть603.7
  • Нижнекамскнефтехим125.85
  • Казаньоргсинтез116.3
  • КАМАЗ230
  • Нижнекамскшина86
  • Таттелеком1.224