Кабмин России одобрил проект бюджета на три года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Информация опубликована в соцсетях Кабмина.

— Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства, — гласит сообщение.

Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. А расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, федеральный бюджет России на 2024—2026 годы будет дефицитным. Дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м и 1,5 трлн рублей в 2026-м.

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Айрат Назипов