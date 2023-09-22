В казанской Деревне Универсиады появится спортивный фиджитал-центр

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», до конца августа 2024 года на территории казанской Деревни Универсиады появится фиджитал-центр. Он будет состоять из нескольких умных спортивных площадок и административно-бытового здания. В настоящее время Главинвестстрой Татарстана уже ищет подрядчика, который мог бы поставить и смонтировать все необходимое оборудование. Стоимость такого контракта оценивается в 95 миллионов рублей, а источниками его финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты.

Площадки с WI-FI и QR-кодами

Несмотря на то, что полное возведение объекта должно завершиться только в следующем году, уже к 20 декабря текущего года исполнителю необходимо поставить все материалы и оборудование. В их число войдут несколько комплектов универсального покрытия, на котором в будущем появятся площадки для:

стритбола (баскетбола) — 15 на 14 метров;

мини-футбола — 20 на 20 метров;

воркаута.

Для них также будут закуплены футбольные ворота, баскетбольная стойка, каскады турников, различные типы брусьев и скамеек, рукоход, шведская стенка, многофункциональные опоры освещения, ограждения и многое другое. Также возле площадок установят модульную многосекционную трибуну на 64 места и некапитальное здание фиджитал-центра с административными и бытовыми помещениями.

Оборудование, представленное на площадках, будет иметь единый QR-код, сформированный на централизованном информационном ресурсе. Через него пользователи смогут узнать всю интересующую их информацию о том или ином объекте.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, проект предусматривает и то, что те самые опоры освещения будут иметь специальные громкоговорители, которые будут сообщать о предстоящих событиях и проигрывать музыку. В качестве еще нескольких удобств на территории центра будут расположены зоны для зарядки телефонов и раздачи интернета.

В следующем году в столице Татарстана пройдут «Игры будущего»

Напомним, в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение по организации «Игр Будущего — 2024» в Казани.

— Сомнений не было, что Татарстан и Казань, как всегда, достойно представят свои возможности. С нетерпением будем ждать — меньше двух лет осталось — проведения соревнований. Я уверен, что, как и всегда, Татарстан достойно организует все мероприятия, и это действительно будут Игры Будущего и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации, и самого главного — духа соревнований и участников. А мы их будем ждать и помогать, — рассказывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В подписании соглашения также принимал участие вице-премьер России, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко, который отметил, что на Татарстане, которому доверили провести первые в истории «Игры Будущего», лежит огромная ответственность, и пожелал республике успехов.

— Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет инаугурационное мероприятие. Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно, в 7 раз большей, чем у Олимпийских игр, — говорил Чернышенко.

В свою очередь раис Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что республика сделает все, чтобы организовать «Игры Будущего» на высшем уровне.

На «Играх Будущего» задействуют восемь объектов

Для проведения основных дисциплин «Игр Будущего» Казань задействует восемь объектов. Участников разместят в 23 отелях и Деревне Универсиады. Кормить их будут также в ДУ и 2 тысячах точках общественного питания с различной национальной кухней. Медицинское обеспечение казанские организаторы готовят по четырем направлениям. К проведению Игр привлекут более 2 тысяч активистов из 110 стран и 85 регионов. Также запланирована культурная программа.

В «Играх Будущего» могут участвовать клубы, в которые входят спортсмены любых национальностей, рас и взглядов. В основу заложен принцип объединения цифровой и классической спортивной активности. Программа соревнований рассчитана на девять дней и включает в себя 15 дисциплин — состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На право проведения «Игр Будущего» претендовали 16 регионов. В шорт-лист вошли Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус». О том, что Казань выиграла право на проведение первых в истории «Игр Будущего — 2024», стало известно 16 июня 2022 года. Дмитрий Чернышенко назвал это заслуженной победой.

Как рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, основной площадкой проведения «Игр Будущего — 2024» в Казани станет выставочный комплекс Kazan Expo. Перед чемпионатом пройдут тестовые соревнования, поскольку по ряду дисциплин состязания еще ни разу не проводились.



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Максим Кокунин