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Ушел из жизни технический директор хоккейного «Ак Барса» Игорь Смирнов

09:38, 22.09.2023

Сегодня на 76-м году жизни скончался технический директор хоккейного «Ак Барса», заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Игорь Смирнов.

Игорь Смирнов работал в казанском клубе 43 года. За это время команда добилась главных побед современности: пять титулов чемпионов России, три Кубка Гагарина, золотые медали Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка.

— В каждый трофей вложена частичка души Игоря Николаевича. Он был отзывчивым функционером, готовым в любой момент прийти на помощь каждому хоккеисту, тренеру, сотруднику, — отметили в пресс-службе клуба.

О дате и месте прощания объявят дополнительно.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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