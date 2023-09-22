В Татарстане на выборах президента России впервые будут голосовать 214 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на выборах президента России в 2024 году свой голос впервые смогут отдать 214 тысяч молодых граждан. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.



— За президента будут голосовать 214 тысяч человек впервые в своей жизни, — сообщил он на заседании ЦИК Татарстана.

Напомним, в Татарстане в сентябре 2023 года на муниципальных выборах из 1 410 впервые голосующих, которые должны были прийти на избирательные участки, явились 1 289. Это 91,4%, обратил внимание Андрей Кондратьев.



realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Выборы президента России в 2024 году пройдут весной. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



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Татьяна Демина