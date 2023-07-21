Итоги дня: законопроект о призывном возрасте, повышение ключевой ставки, арест Стрелкова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 июля:
- Вахитовский суд Казани оправдал бывшего председателя совета директоров «Интехбанка», экс-главу «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина и его партнера — владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия» Айрата Файзрахманова. Процесс по уголовному делу, касающемуся 166 млн рублей, начался в 2019 году. Гособвинитель запрашивал для бизнесменов по 8 лет колонии общего режима, но суд решил, что в их действиях нет состава преступления, за ними признано право на реабилитацию.
- Границы призывного возраста в России составят от 18 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Нижний предел решили не менять, хотя изначально законопроектом предусматривалось его повышение до 21 года.
- Адвокаты экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой ходатайствовали о новом допросе представителя АСВ, представляющего потерпевший банк. Их интересует, почему не оспаривается продажа активов «КЗСК-Силикон» с дисконтом в 15 раз. Представитель АСВ ходатайствовал об отложении допроса.
- Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку. Она выросла на один процентный пункт — 8,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что этого может быть достаточно, «но более вероятно, что потребуется дополнительное ужесточение».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник Минтимер Шаймиев поздравили православных татарстанцев с днем явления Казанской иконы Божией Матери. В Богородицком монастыре прошли торжества по случаю 444-летия события, а в центре города состоялся Крестный ход.
- Госдума приняли закон, который освобождает туроператоров от НДС при продаже путевок по России. Мера должна снизить налоговую нагрузку на них, что в перспективе поможет уменьшить стоимость внутренних туров.
- В Татарстане выдача водительских удостоверений в этом году снизилась практически на треть. Количество регистраций транспорта вместе с этим выросло более чем на четверть — на 27,5%.
- Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новую систему оплаты коммунальных услуг с целью на повышение прозрачности в сфере ЖКХ. Она подразумевает использование специальных счетов.
- Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о введении в России налога на сверхприбыль. Его будут выплачивать компании, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.
- В Москве задержали экс-главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Ему выдвинуты обвинения в публичных призывах к экстремизму. Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
- В Казани определились с местом сквера и памятника, посвященных учителям. Расположить их планируют на набережной реки Казанки. В настоящее время рабочая группа и Институт развития Казани заняты проектированием объектов, установить которые обещают во втором полугодии 2023 года.
- В Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению, за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. При этом по статье 6 Конституции России, гражданин федерации «не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с футбольным клубом «Рубин» и посетил его спортивную базу. Ее планируют модернизировать. «Вы должны быть уверены, что вся наша республика вместе с вами всегда», — обратился Рустам Минниханов к футболистам.
Ключевые события 513-го дня специальной военной операции на Украине:
- Депутаты Госдумы обсуждают возможность увеличения срока отпуска для мобилизованных. Там считают, что дополнительные 2 дня, которые военнослужащий может побыть дома с семьей пойдут ему только на пользу.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил с ними спецоперацию и действия Польши. Он заявил, что весь мир видит, что «хваленая западная якобы неуязвимая техника горит» и иностранное вооружение уступает образцам вооружения советского производства.
- Новая волна частичной мобилизации может быть рассмотрена только при увеличении оборотов промышленности России, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он обратил внимание, что сегодня главная задача — набор контрактников на военную службу, и заявил, что их уже примерно 150 тысяч.
- Вооруженные силы России нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам, где киевский режим готовил теракты с применением ударных беспилотников. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
- На Донецком направлении российские военные отразили девять атак ВСУ. За сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Краснолиманском направлении ВС России отразили три атаки ВСУ. Общие потери украинской стороны составили более 100 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и две гаубицы: Д-20 и Д-30.
- На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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Артур КазанцевОбщество Татарстан
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