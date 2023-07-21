Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Государственная дума 21 июля в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о введении в России налога на сверхприбыль. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Налог на сверхприбыль носит разовый характер. Его будут выплачивать компании, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.

— Налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, — гласит текст законопроекта.

Зачислять налог на сверхприбыль будут в федеральный бюджет. Уплатить его необходимо до 28 января 2024 года.

Законопроект о налоге на сверхприбыль также должен пройти через Совет федерации. Затем его подпишет президент России Владимир Путин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли в июне. Как рассказывал министр финансов страны Антон Силуанов, поступившие платежи государство направит на поддержку семей с детьми — «на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей».



В Минфине России разъясняли, что налог на сверхприбыль не распространится на компании, созданные после 2020 года, а также организации, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021—2022 годы не достигла 1 млрд рублей. Не попадут под него и субъекты малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.



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Татьяна Демина