В Казани по делу на 160 миллионов оправдан экс-глава совета директоров «Интехбанка»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор по уголовному делу на 166 млн рублей. Невиновными в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере признали бывшего председателя совета директоров «Интехбанка», экс-главу «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина и его партнера Айрата Файзрахманова, владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия», сообщает журналист «Реального времени».



Судебный процесс по этому делу стартовал еще в 2019-м году. В прениях гособвинитель Руслан Байбиков запрашивал для бизнесменов по 8 лет колонии общего режима, настаивая — вина полностью доказана. Его позицию поддержала представитель потерпевших организаций Наталья Душина.

Подсудимые и их адвокаты настаивали на оправдании.

Оправданный Рустем Абдуллин (справа) с адвокатом realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Из оглашенного сегодня решения суда под председательством судьи Артема Идрисова следует: в действиях фигурантов отсутствует состав преступления по обоим эпизодам преступления и за ними признано право на реабилитацию.

Оправданные от комментариев пока воздерживаются. В разговоре с «Реальным временем» Рустем Абдуллин лишь уточнил: по этому делу ГСУ МВД Татарстана он провел 7 месяцев в СИЗО и без почти 4 года под домашним арестом. Файзрахманова после возбуждения дела задерживали на трое суток.

Интересы Абдуллина в финале процесса защищал адвокат Ильнур Рашитов, Файзрахманова с момента его привлечения к ответственности — Айрат Уразманов и Ринат Вильданов. Все трое защитников ранее служили в СК.

— Уже при попытке избрания меры пресечения мы представили суду документы, которые ставили под сомнение версию МВД по этому делу, — сообщили «Реальному времени» адвокаты Уразманов и Вильданов. — В результате суд отказался избирать меру пресечения Файзрахманову, и его отпустили под подписку о невыезде. Тем не менее дело было направлено в суд для рассмотрения по существу и в результате многолетнего разбирательства суд пришел к выводу о невиновности обоих фигурантов.

Оправданный Айрат Файзрахманов realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сторона обвинения намерена обжаловать сегодняшний приговор.

Напомним, представители МВД и прокуратуры Татарстана обвиняли Абдуллина и Файрахманова в заблокированной арбитражем попытке хищения 328 единиц имущества на 158 млн рублей «под видом его истребования через суд» у собственника — ЗАО УК «Файненшнл Партнерс», а также в уводе 8,1 млн рублей у компании «Нефтетрейдсервис» по липовым договорам о переводе долга.

