Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев поздравили православных с днем явления Казанской иконы Божией Матери

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также первый президент республики и Государственный Советник региона Минтимер Шаймиев поздравили православных татарстанцев с днем явления Казанской иконы Божией Матери. Они посетили Казанский Богородицкий монастырь.

— Поздравил наших православных братьев с днем явления Казанской иконы Божией Матери! Приятно, что в нашу столицу приехали верующие со всей страны и республики! Всем нам мира и добра! — написал Рустам Минниханов в своем telegram-канале.

Торжества по случаю 444-летия явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани стартовали в столице Татарстана накануне. В Казанском соборе прошло торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

Сегодня в центре города состоялся крестный ход. В 18.00 в казанском парке «Черное озеро» пройдет праздничный концерт. Концертную программу представит краснодарская Арт-группа Largo. Коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.



История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией Матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».



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Айрат Назипов