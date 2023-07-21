В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства, полученного по рождению, за дискредитацию армии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению, в ряде случаев.

Согласно документу, российского гражданства по рождению могут лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

Среди причин, по которым могут лишить гражданства: отказ от присяги, совершение преступления (или подготовка к нему), действия, создающие угрозу национальной безопасности России.

Согласно статье 6 Конституции, гражданин Российской Федерации «не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

Авторы инициативы — сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Закон сокращает требования более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

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Маргарита Головатенко