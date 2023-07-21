Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин 21 июля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщили в Кремле. На нем обсуждалась спецоперация и действия Польши.

— Командование специальной военной операции действует профессионально, наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически, — сказал глава государства на совещании.



По словам Владимира Путина, весь мир видит, что «хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит». По своим тактико-техническим характеристикам она зачастую уступает образцам вооружения советского производства, уверяет российский лидер. Вместе с этим он обратил внимание, что поставки киевскому режиму западного оружия затягивают спецоперацию.

— В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч человек, — заявил Владимир Путин.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России дополнительные меры защиты критически важных объектов. На совещании выступил директор ФСБ Александр Бортников.



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Татьяна Демина