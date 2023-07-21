Центробанк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.

— Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Последующие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать, оценивая фактическую и ожидаемую динамику инфляции «относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». Специалисты также учтут «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

В следующий раз Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки осенью. Заседание совета директоров регулятора назначено на 15 сентября.



Напомним, Банк России не менял ключевую ставку с сентября 2022 года. Почти год она держалась на уровне 7,5% годовых.



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Татьяна Демина