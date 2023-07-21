Депутаты хотят увеличить продолжительность отпуска для мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Депутаты Госдумы обсуждают возможность увеличения срока отпуска для мобилизованных. Так, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно отнесся к этой идее.

— Президент в своем послании говорил об обязательных отпусках без учета дороги. Считаю, что дополнительные два дня, которые мобилизованный военнослужащий может побыть дома с семьей, конечно, пойдут ему только на пользу. Поэтому, конечно, я такое поддерживаю, — цитирует его RT.

Собеседник подчеркнул, что к нему поступает «огромное количество писем» от жен мобилизованных, в которых говорится о «необходимости ротации».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов 18 марта поручил местным властям оказать содействие в получении отпусков близким родственникам мобилизованных, вернувшихся домой на 14 дней, и переводе их детей на «дистанционку»: «Нужно отнестись с пониманием, чтобы дети могли пообщаться со своими родителями», — сказал он.

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Айрат Назипов