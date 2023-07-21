«У нас есть большие планы по модернизации базы»: раис Татарстана обратился к игрокам «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с футболистами и сотрудниками казанского «Рубина». Он посетил спортивную базу клуба, осмотрел футбольные поля и проверил зоны восстановления, а также раздевалки для спортсменов.

— Любить вас за выигрыши и ненавидеть за проигрыши — мы так не можем! Мы вместе с вами будем переживать любую неудачу и радоваться вашим победам. Вы должны быть уверены, что вся наша республика вместе с вами всегда. У нас есть большие планы по модернизации базы, — передает обращение Минниханова к игрокам его пресс-служба.

Он также высказал слова благодарности главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову, который вернул команду в элиту российского футбола. Еще раис положительно оценил работу правления казанского клуба и вручил игрокам и членам команды государственные награды Татарстана.

— Мы понимаем, какие серьезные вызовы стоят перед клубом, и постараемся их принять. «Рубин» — клуб славных традиций, — сказал на встрече председатель правления ФК Марат Сафиуллин.

Уже завтра «красно-зеленые» проведут свой первый матч в РПЛ после возвращения из Первой лиги. В 17.30 подопечные Рашида Рахимова сразятся в Москве со столичным «Локомотивом».

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Айрат Назипов