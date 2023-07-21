Игоря Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности
Экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, сообщает «РИА Новости».
Стрелков проведет в СИЗО до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В ходе заседания следователь указал, что Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации, поэтому может помешать расследованию дела и скрыться.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля. Его жена рассказала, что против него выдвинуты обвинения по ст. 282 УК России, то есть в экстремизме.
Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.
Стрелкова доставили в Мещанский суд Москвы сегодня. Следствие ходатайствовало о его аресте.
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