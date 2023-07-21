Игоря Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности

Экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, сообщает «РИА Новости».

Стрелков проведет в СИЗО до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В ходе заседания следователь указал, что Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации, поэтому может помешать расследованию дела и скрыться.

скриншот realnoevremya.ru из видео Стрелков Игорь/t.me

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июля. Его жена рассказала, что против него выдвинуты обвинения по ст. 282 УК России, то есть в экстремизме.



Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.

Стрелкова доставили в Мещанский суд Москвы сегодня. Следствие ходатайствовало о его аресте.



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Маргарита Головатенко