Памятник педагогу в Казани — первые подробности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», местом расположения сквера и памятника, посвященных учителям, определена территория набережной реки Казанки. В настоящее время рабочая группа и Институт развития Казани заняты проектированием объектов, установить которые обещают во втором полугодии 2023 года. Это событие включили в план основных мероприятий по проведению в республике Года педагога и наставника.

Эскиз памятника и сквера учителю скоро презентуют раису республики

Ответственным за возведение памятника и сквера назначено Министерство образования и науки Татарстана, а также исполком Казани. В пресс-службе Минобрнауки «Реальному времени» рассказали, что в настоящее время оба проекта находятся в разработке и окончательное решение по ним еще не принято. Но в предложенных вариантах памятник выглядит «очень симпатично»:

— Памятник предлагают создать в виде композиции — учитель с учеником, по типу как памятник благотворителю Асгату Галимзянову, детям с собачкой в центре, Руслану и Людмиле у ресторана «Море-Море», — сообщили в министерстве.

Памятник предлагают создать в виде композиции — учитель с учеником, по типу как памятник благотворителю Асгату Галимзянову, детям с собачкой в центре. скриншоты сервиса «Яндекс.Карты» — коллаж realnoevremya.ru

В свою очередь в мэрии рассказали, что все подробности станут известны только после того, как проекты представят раису Татарстана Рустаму Минниханову:

— В настоящее время Институт развития города разрабатывает эскизы проекта сквера и памятника Учителю на набережной Казанки. Подробности проекта станут известны после их презентации раису Татарстана. Сквер должен появиться в Казани до конца 2023-го в рамках Года педагога и наставника, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Минобрнауки добавили, что установка памятника станет не просто одним из мероприятий, а настоящим выражением благодарности педагогам от всех жителей республики:

— Верим, что реализация данного проекта станет проявлением благодарности жителей республики за нелегкий учительский труд, напоминать о важной роли учителя в жизни каждого человека, — заявили «Реальному времени» в министерстве.

О планах открыть в республике памятник учителю в мае этого года также рассказывал и министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин. Он также считает, что это событие «станет проявлением благодарности татарстанцев за нелегкий учительский труд, напомнит о важной роли учителя в жизни любого человека».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Музей образования и книга о 100-летнем пути

Во исполнение указа президента России Владимира Путина распоряжением Кабинета министров Татарстана был утвержден оргкомитет по проведению на территории республики в 2023 году Года педагога и наставника, а также разработан и утвержден специальный план.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, в числе основных мероприятий предусмотрены выставки, акции, форумы, фестивали, а также конференции, освещающие деятельность развития системы образования и наследие педагогической науки. Среди ключевых событий: Неделя образования в августе, Большая учительская неделя в октябре. Также еще в феврале прошло торжественное открытие Года, которое состоялось на базе Казанского федерального университета (КФУ) с участием раиса республики Рустама Минниханова.

В Минобрнауки поделились тем, что в план также включены и такие масштабные мероприятия, как:

Создание музея образования Татарстана «Белем», направленного на формирование чувства причастности и уважения к прошлому у детей и взрослых. Он появится на территории Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ по адресу: ул. Татарстана, 2. В настоящее время специалисты ведут работу над его проектированием.

Издание книги о столетнем пути развития системы образования республики, куда войдут истории от 20-х годов прошлого века до современности. На сегодняшний день редколлегия и рабочая группа готовят рукопись.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника еще в октябре 2021-го. Это решение президент России Владимир Путин объяснил тем, что 2023-й — это год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в стране Константина Ушинского.

Официальное открытие Года педагога прошло 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин