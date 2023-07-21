СМИ: в России поменяется система оплаты коммунальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новую систему оплаты коммунальных услуг. Они призваны повысить прозрачность, сообщают «Известия».

По словам экспертов, сейчас жители страны перечисляют деньги управляющим компаниям, не имея возможность проверить, используются ли средства по назначению. Со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

— Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, изменение порядка сбора на отдельные счета для каждого дома повысит контроль за деньгами. Люди будут уверены, что их средства используются по назначению.



За первое полугодие 2023 года с должников по жилищно-коммунальным услугам взыскали 375,5 млн рублей. Чаще всего у должников арестовывают имущество. Например, у одного из казанцев забрали автомобиль BMW за долги перед управляющей компанией. Он задолжал 200 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева