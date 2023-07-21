Андрей Картаполов: «Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправка поддержана комитетом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, поднимут только верхний.

— Нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется, — сказал Картаполов.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года в Госдуму внесли в марте 2023 года. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.



Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года. Предельный возраст призыва в армию, по его задумке, должны повысить до 30 лет.

14 июня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста срочной службы до 21 года. На сегодняшний день это 18 лет. Законопроект также предусматривает изменение верхнего предела призывного возраста. Его повысят с 27 лет до 30.



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Айрат Назипов