Выдача водительских удостоверений в Татарстане снизилась почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане выдача водительских удостоверений в этом году упала почти на треть. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике, подполковник полиции Дамир Бикмухаметов.

— По сравнению с прошлым годом количество выданных удостоверений в республике снизилось на 32%. Из них по обмену — на 40%, — сказал он.

По его словам, в первую очередь снижение выдачи водительских удостоверений связано с действием постановления правительства России №353 от 12 марта 2022 года. По нему действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекли или истекают с 1 января прошлого года по 31 декабря 2023-го, продлены.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в России намерены предъявление водительского удостоверения в электронном виде на портале «Госуслуги» приравнять к предъявлению физических водительских прав. Проект постановления кабмина подготовило Минцифры страны.



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Татьяна Демина