Российские войска четвертую ночь подряд наносят «удары возмездия» по объектам на Украине

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

ВМФ России нанесли ночью очередной удар высокоточным оружием по объектам, где киевский режим готовил теракты с применением ударных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны страны.

Уточняется, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены.

Также за прошедшие сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ в Харьковской области. Его поразили вблизи населенного пункта Волчанск. В районе н.п. Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Первый групповой «удар возмездия» российские войска нанесли по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. Это произошло 18 июля. В результате удара были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. Эти объекты обеспечивали военную технику ВСУ горючим.

Днем позже удар был нанесен по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Тогда же была поражена авиабаза Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

Накануне сообщалось о третьем успешном групповом ударе по объектам на Украине. Были поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области.



Эти удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, который организовал киевский режим. В результате нападения погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.



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Айрат Назипов