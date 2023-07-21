Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки
Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях совета директоров. Такую возможность допустила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
— Нынешнего повышения ключевой ставки может быть достаточно, но более вероятно, что потребуется дополнительное ужесточение, — сказала она на пресс-конференции.
На заседании совета директоров Банка России 21 июля впервые с сентября прошлого года принято решение об увеличении ключевой ставки. Она составит 8,5% годовых. Следующие решения по ключевой ставке Центробанк будет принимать, оценивая фактическую и ожидаемую динамику инфляции «относительно цели, процесса структурной перестройки экономики».
Напомним, депутаты Госдумы, представители деловой среды и экспертного сообщества попросили Эльвиру Набиуллину снизить ключевую ставку до 4%. По их мнению, это решение стало бы «неотъемлемым условием реализации ряда важнейших поручений и указов президента России».
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