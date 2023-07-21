Туроператоров освободят от НДС при продаже путевок по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная дума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Поправки к законопроекту подготовили председатель Думы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Мера должна снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.

Норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале марта президент России Владимир Путин поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, поскольку налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.

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Айрат Назипов