В Госдуме рассказали, при каких условиях в стране могут провести новую волну частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новая волна частичной мобилизации может быть рассмотрена только при увеличении оборотов промышленности страны. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

— Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться, — сказал он в беседе с Ura.ru.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня главная задача — это набор контрактников на военную службу. По его данным, договор заключили примерно 150 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. С тех пор представили Кремля и других органов власти не раз опровергали слухи о возможности новой волны частичной мобилизации.

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Айрат Назипов