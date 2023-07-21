СМИ: бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова задержали в Москве

Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его жену.

— Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм), — сообщила она.

Уточняется, что сейчас со Стрелковым проводятся следственные действия.

скриншот realnoevremya.ru из видео Стрелков Игорь/t.me

Игорь Стрелков известен тем, что в течение нескольких месяцев руководил ополченцами во время боевых действий в Славянске (ДНР) в 2014 году. Позднее он объявил себя военным комендантом Донецка, но в том же году покинул Донбасс.

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Айрат Назипов