Итоги дня: госслужащие Татарстана смогут управлять компанией, WWF* признали нежелательным, взрыв в Париже
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 21 июня:
- Президент России Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Отметим, что доложить главе государства о проделанной работе необходимо до 1 августа текущего года.
- Вместе с этим российский лидер подписал указ о награждении семьи из Татарстана медалью ордена «Родительская слава». Ее удостоились Гульнур Рафикова и Ильдар Рафиков. Еще одному жителю республики присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Его удостоился замгендиректора — главный инженер компании «Татмелиорация» Альберт Зарипов.
- В пятом округе Парижа — старейшем районе города — произошел взрыв. По последним данным, в результате происшествия пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжелом. Кроме того, повреждены находящиеся поблизости здания.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России». Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества. В частности, ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях республики в рамках проекта «День региона».
- Также Минниханов встретился председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Во встрече также принял участие председатель татарстанского ФСО «Динамо» Асгат Сафаров. Они обсудили совершенствование системы физвоспитания, развитие массового и детско-юношеского спорта.
- Кроме того, раис Татарстана посетил многофункциональный духовно-просветительский и паломнический центр Казанской епархии, в котором провели капитальный ремонт. Он осмотрел обновленные помещения, посетил столовую для верующих, актовый зал и гостевые комнаты.
- Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в статью 14 республиканского закона «О государственной гражданской службе». Документ разрешает государственным служащим управлять коммерческими организациям на безвозмездной основе — только теми, где более 50% акций находится в собственности госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании. Нововведение вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью в четверг в республике ожидается от +3 до +8 градусов. В Казани температуры воздуха составят от +4 до +9 °С. Днем на территории региона потеплеет до +13—18 градусов, а в столице ожидается от +15 до +17 °С.
- В Казани очистили кровлю многоквартирного дома на ул. Чехова, 8/2, где вечером 14 июня произошел пожар. Уточняется, что в 22 квартиры вернулись 33 жителя. Вместе с этим на сегодняшний день электричество дано в 58 квартир. Еще в восьми оно появится после того, как просохнет проводка.
- В Набережных Челнах создадут 29 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Власти автограда уже подготовили список адресов, по которым они будут работать. В список таких мест попали управляющие компании, учреждения культуры, спорта и молодежной политики. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Основатель и руководитель ансамбля «Славяне» Владимир Петряев умер на 73-м году жизни. Отметим, что он долгие годы боролся с раком. О болезни татарстанец узнал, когда она развилась до третьей стадии и делать операцию было уже поздно. Борьба с ней осложнялась тем, что Петряев с юности был прикован к инвалидному креслу из-за редкого генетического заболевания.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил аттестаты выпускникам Казанского суворовского училища. В 2023 году училище окончил 71 суворовец, 10 из них — с медалями «За особые успехи в учении». Отметим, что это уже 75-й выпуск воспитанников.
- Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани отреагировала на вопросы местных жителей по поводу лыжной базы «Дубравная». Как рассказали власти муниципалитета, вырубать лес не будут. Прокат спортивного оборудования разместят в уже существующем помещении входной группы.
- В столице Татарстана стартовала архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Летние встречи». Открылось мероприятие с пленарной дискуссии «Зеленая инфраструктура — неотъемлемая часть города», на которой главный ландшафтный архитектор компании «Таврида — АРТ» Игорь Сафиуллин заявил, что Казань теряет свою идентичность из-за неграмотной посадки растений, которая производится не в соответствии с нормами, а угождая чьим-то желаниям. Подробности — в материале «Реального времени».
- Власти Зеленодольска сообщили о планах построить старообрядческий храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Планируется, что он появится на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный. Уточняется, что его здание будет двухэтажным, общей площадью порядка 270 кв. метров.
- Минстрой России хочет ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для граждан до 35 лет. Уточняется, что им хотят компенсировать половину платежей. Однако, по словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, для участия в программе требуется параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке.
- Казанский комитет земельных и имущественных отношений требует от ООО «Газпром трансгаз Казань» и Госжилфонда при президенте Татарстана признать право муниципальной собственности на бесхозный газопровод в Ново-Савиновском районе протяженностью 3,3 км. Суд привлек к спору Управление Росреестра по рсепублике, Минземимущество РТ, МТУ Росимущества в РТ и Ульяновской области, исполком Казани, несколько управляющих компаний, обслуживающих дома по этим улицам, и других заинтересованных лиц. Детали — в материале «Реального времени».
- В рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской было арестовано 35 счетов в иностранных банках. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество супружеской пары. Уточняется, что в ближайшее время следователи допросят пять свидетелей и сделают еще 68 запросов в российские банки. Отметим, что сегодня блогеру продлили домашний арест еще на месяц
- Минтруд России подготовил поправки в федеральное законодательство, позволяющие сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для работающей матери. Напомним, что существующие положения ТК гарантируют сохранение страхового пособия только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день.
- Банк России прорабатывает варианты, которые позволят инвесторам избавиться от замороженных из-за санкций активов. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, сделать это можно будет не с дисконтом, а с премией. Он уточнил, что один из вариантов предполагает выкуп заблокированных активов с премией за счет средств иностранцев на счетах типа «С».
- Власти Евросоюза решили, что не смогут законно изъять замороженные активы России на сумму около €200 млрд. Теперь они планируют сосредоточиться на временном использовании этих средств. Также мировые банки выразили опасения относительно действий Москвы в случае конфискации ее активов. Они считают, что Россия может принять серьезные ответные меры.
- Вместе с этим постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России. Ограничения включают в себя меры по борьбе с обходом существующих рестрикций, а еще расширяют список индивидуальных санкций.
- Генпрокуратура признала швейцарский Всемирный фонд природы* (WWF*) нежелательной организацией в России. По данным ведомства, природоохранная и экопросветительская деятельность используется WWF* в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере.
- В Татарстане часть территории Болгара включили в состав Приволжского сельского поселения. Теперь граница муниципального образования по смежеству с поселением проходит от узловой точки второй ломаной линией на юг 8,4 км по акватории Куйбышевского водохранилища до его берега, идет на восток 550 м по данному берегу, далее проходит на юго-восток 100 м по западной границе лесного квартала 53 Спасского участкового лесничества.
- Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Соответствующее письмо он отправил на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова. В документе он отметил, что на протяжении последних лет в стране произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя.
- В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция», чтобы пресечь его неправомерное использование. Его принятие будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействовать реализации фермерской продукции и устойчивому снабжению населения доступной и качественной пищевой продукцией.
- Минпросвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Предварительно, новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины». По словам главы ведомства, Сергея Кравцова, элементы начальной военной подготовки всегда были частью школьной программы.
- Один из создателей советской термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в своей московской квартире. По данным экстренных служб, он покончил с собой.
Ключевые события 483-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас украинские войска не ведут активных наступательных действий и занимаются восстановлением боеспособности. По его словам, российские военные уничтожили 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Однако Киев еще не исчерпал наступательный потенциал и у него есть резервы, добавил он.
- Как сообщило Минобороны России, Киев попытался атаковать объекты на территории Московской области. Для этих целей Украина использовала три беспилотника, которые были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
- В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое и Левадное. В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
- На Запорожском направлении действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка. В ходе боевых действий уничтожено до 400 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.
- На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Стельмаховка. Потери украинских войск за сутки составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
- На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Ямполовка и Григоровка. В ходе боев за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 725 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 256 танков и других боевых бронированных машин, 1 127 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 098 единиц автомобильной техники.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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