Рустам Минниханов обсудил развитие сотрудничества с руководством телеканала ОТР

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР). На встрече, которая прошла в Доме Правительства республики, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

В частности, ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона».

ОТР начал вещание 19 мая 2013 года. Сейчас входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. Татарстан не первый год взаимодействует с «Общественным телевидением России». С 2019 года в сетке вещания начался показ передач телеканала «Татарстан — Новый век».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Отметим, что федеральные каналы часто снимают фильмы о Татарстане. Например, в 2020 году в свет вышел фильм известного журналиста Сергея Брилева. Он был посвящен республике. Спустя год на телеканале «Россия-24» вышел фильм журналиста Алексея Михалева «Татарстан: путь к согласию». Главными героями киноленты стали жители республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов